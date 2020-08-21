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Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.

Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
21.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:38

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,059015 -0,93
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,042864 -0,87
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,081525 -0,79
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,950822 -0,79
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,067200 -0,72
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022896 -1,70
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041772 -1,68
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,345271 -1,45
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009311 -1,18
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,954601 -0,95
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052236 -2,73
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,033912 -1,59
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102972 -1,55
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,045509 -1,53
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,099961 -1,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,676655 -1,50
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,501872 -1,33
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023764 -0,76
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,021536 -0,74
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,186873 -0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,858208 -3,59
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,170546 -3,53
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060238 -3,07
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,765821 -3,05
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,967800 -2,73
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,055156 -3,58
TEB Portföy Altın Fonu 0,107692 -3,56
Garanti Portföy Altın Fonu 0,125976 -3,53
Ak Portföy Altın Fonu 0,101690 -3,53
Fiba Portföy Altın Fonu 0,037882 -3,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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