Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,048881 -0,27 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025710 -0,27 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025586 -0,25 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 171,746868 -0,17 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 117,169423 -0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,681836 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,930793 -1,84 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,068881 -0,29 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 77,192835 -0,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,504516 -0,22 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,009936 -0,20 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,379757 -0,19 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 83,271620 -0,16 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,039849 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,960274 -1,06 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,227975 -1,03 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,840101 -0,71 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063359 -0,69 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020593 -0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,058088 -1,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067668 -1,02 Ak Portföy Altın Fonu 0,107123 -1,02 TEB Portföy Altın Fonu 0,113435 -1,02 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,045810 -1,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA