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Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Ak Portföy Orta Vad.

Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
11.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:12

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,048881 -0,27
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025710 -0,27
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025586 -0,25
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 171,746868 -0,17
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 117,169423 -0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,681836 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,930793 -1,84
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,068881 -0,29
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 77,192835 -0,12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,504516 -0,22
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,009936 -0,20
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,379757 -0,19
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 83,271620 -0,16
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,039849 -0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,960274 -1,06
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,227975 -1,03
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,840101 -0,71
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063359 -0,69
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020593 -0,18
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,058088 -1,03
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067668 -1,02
Ak Portföy Altın Fonu 0,107123 -1,02
TEB Portföy Altın Fonu 0,113435 -1,02
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,045810 -1,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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