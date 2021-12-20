Son dakika ekonomi: Katar Yatırım Otoritesi, İngiltere'nin mini nükleer reaktör projesine ortak oldu

Katar Yatırım Otoritesi'nin (QIA), İngiltere'de Rolls-Royce öncülüğündeki konsorsiyum tarafından yürütülecek küçük, modüler nükleer reaktör (SMRs) projesine 85 milyon sterlin hacminde yatırım yapma kararı aldığı açıklandı.

Rolls-Royce'tan yapılan açıklamada, Katar'ın yurt dışında yaptığı yatırımlar ve satın almaların arkasında olan Katar Yatırım Otoritesi'nin (QIA), İngiltere'de Rolls-Royce liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmesi planlanan küçük, modüler nükleer reaktör (SMRs) projesinin yüzde 10'u karşılığında 85 milyon sterlin hacminde yatırım yapacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QIA Üst Yöneticisi (CEO) Mansur bin İbrahim Al-Mahmud, "QIA, enerji geçişine yatırım yapıyor ve düşük karbonlu elektrik üretimini sağlayan teknolojileri finanse ediyor. Sorumlu sürdürülebilir yatırımlar yoluyla gelecek nesiller için uzun vadeli değer sağlama görevimizle uyumlu yatırımlar aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rolls-Royce's CEO'su Warren East, "SMRs'yi (küçük, modüler nükleer reaktör projesini) gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan sermayeyi başarıyla artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz hükümeti, Ekim 2021'de, söz konusu konsorsiyumun ülkenin farklı noktalarında toplam 16 adet küçük modüler nükleer reaktör kurmasının planlandığı projeye yeşil ışık yakmış, yaklaşık 210 milyon sterlin seviyesinde de finansman sağlanacağını duyurmuştu.

Proje kapsamında kurulacak her bir reaktörün 470 megavat kapasiteyle yaklaşık 1,3 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması, ilk reaktörün ise elektrik dağıtım şebekesine 2031 yılında bağlanması bekleniyor.

Projeyi İngiltere'de öncülüğünü Rolls-Royce'un yaptığı, National Nuclear Laboratory, Laing O'Rourke, Assystem, SNC Lavalin/Atkins, Wood, BAM Nuttall, the Welding Institute and Nuclear AMRC'den oluşan konsorsiyumun gerçekleştirmesi planlanıyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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