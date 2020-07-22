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Son dakika ekonomi: Kaspersky'dan ortak Wi-Fi ağlarıyla ilgili güvenlik uyarısı

Son dakika ekonomi haberi... Kaspersky, ortak kullanıma açık Wi-Fi ağlarına bağlanmadan önce gerekli önlemlerin alınması konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Son dakika ekonomi: Kaspersky'dan ortak Wi-Fi ağlarıyla ilgili güvenlik uyarısı
22.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:32

Kaspersky, ortak kullanıma açık Wi-Fi ağlarına bağlanmadan önce gerekli önlemlerin alınması konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Kaspersky açıklamasına göre, ortak kullanıma açık Wi-Fi ağları, havaalanları, oteller veya istasyonlar gibi, ziyaret edilen pek çok yerde kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Ortak kullanıma açık, parolasız Wi-Fi ağlarına bağlanmak kullanıcılara çekici gelebiliyor.

Yabancısı olunan bir yerde her an çevrim içi haritalara bakmaya, navigasyonu takip etmeye veya acil durumlarda taksi çağırmaya ihtiyaç duyulabilir.

Bu ortak ağlardaki tehlikelerin farkında olmak kritik önem taşıyor.

Ortak kullanıma açık Wi-Fi ağları, çok sayıda tehdit kaynağını barındırıyor.

Hem güvenliği hem de gizliliği tehdit eden risklere açık olan bu ağlar, kullanıcıların değerli ve hassas verilerini ele geçirmeyi amaçlayan sahte ağlar dahi olabiliyor.

Herkese açık Wi-Fi aracılığıyla gönderilen veriler, kolayca ele geçirilebilir durumda bulunuyor.

Bu nedenle, mobil cihaz ve dizüstü bilgisayarı ile bu ağlara bağlanmayı tercih eden kullanıcıların çoğu, kişisel bilgilerini, dijital kimliklerini ve hatta maddi güvenliklerini tehlikeye atıyor.

Wi-Fi noktalarının çoğu, üçüncü kişilere satmak üzere kullanıcılar hakkında veri toplayan ve gizlilik açısından tehdit oluşturan bir bağlantı türüdür.

Bu nedenle, birçok açık Wi-Fi ağı kullanıcıyı gözetler. Bu ağların çoğu bunu Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'nda açıkça belirtir.

"Parolayla korunan ağlar daha çok tercih edilmeli"

Kaspersky'nin güvenlik uzmanları, bu ağlara hiç bağlanmamanın çözüm olmadığını, herkesin kullanımına açık bu Wi-Fi ağlarını güvenle kullanmanın da yolları olduğunu belirtiyor.

Kasperksy güvenlik uzmanları, konuyla ilgili kullanıcılara şu önerilerde bulunuyor:

"Tüm Wi-Fi bağlantılarına şüpheyle yaklaşın. Gördüğünüz herhangi bir Wi-Fi bağlantısının güvenilir bir kaynak tarafından oluşturulduğunu varsaymayın. Güvenilir bir kablosuz ağ bağlantısı olduğunu doğrulamaya çalışın. Parolayla korunan Wi-Fi ağları daha çok tercih edilmelidir.

VPN kullanın. Ortak Wi-Fi ağlarına bağlıyken, belli başlı web sitelerini ziyaret etmeyin. İnternet bankacılığı veya kredi kartı bilgilerinizi tutan alışveriş siteleri gibi; siber suçluların eline geçme ihtimali olan verilerinizi kullanarak giriş yapmanız gereken web sitelerini ziyaret etmemeye özen gösterin. Siber saldırılara karşı cihazlarınızı koruyun. Tüm cihazlarınızın Kaspersky Total Security gibi kötü amaçlı yazılımları önleyen bir antivirüs korumasıyla güvence altına alın."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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