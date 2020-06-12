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Son dakika ekonomi: Kapalıçarşı'da altın

Son dakika ekonomi haberi... Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 381,60 liradan tamamladı.

Son dakika ekonomi: Kapalıçarşı'da altın
12.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:47

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 381,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.534,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 381,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 381,60 381,80 381,40 381,60
Cumhuriyet Ata Lira 2.515,00 2.536,00 2.513,00 2.534,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,00 352,00 348,00 352,00
Lira(Tam) Ziynet 2.458,00 2.478,00 2.456,00 2.476,00
Yarım Ziynet 1.229,00 1.239,00 1.228,00 1.238,00
Çeyrek Ziynet 614,00 619,00 614,00 619,00

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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