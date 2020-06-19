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Son dakika ekonomi: Japonya Büyükelçisi Mıyajıma'dan Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret

Son dakika habere göre Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Mıyajıma, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Son dakika ekonomi: Japonya Büyükelçisi Mıyajıma'dan Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret
19.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:08

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Mıyajıma, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ve Japonya işbirliği konuları ile Isparta ele alındı.

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Mıyajıma'nın, kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Isparta'mız Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Gülüyle, lavantasıyla, kirazıyla, elmasıyla söz sahibi bir şehiriz" dedi. Türkiye ile Japonya'nın çok eskiye dayalı bir dostluğunun olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bizlerin Japon milletine karşı ayrı bir sevgimiz vardır. Aynı şekilde Japonya'nın da aynı sevgiyi bizlere karşı taşıdıklarını biliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İstanbul Başakşehir'de 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans sistemiyle açılışına katıldığı şehir hastanesine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi isminin verildiğini hatırlattı. Başdeğirmen, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu ismi uygun gördü. Bizlerde çok memnun olduk. Bu bizim sizlerle olan dostluğumuzu pekiştiren durumlar. Bizim çam, Japonya'nın Sakura'sını ikisinin ismini beraber büyük hastanemize verdik. Japonya Başbakanı Şinzo Abe açılışa video konferans sistemiyle katıldı. Şayet korona virüsü olmasaydı hastanemizin açılışında beraber olurduk" şekilde konuştu.

Türkiye-Japonya arasında karşılıklı ticari işbirliklerinin de devam ettiğini dile getiren Başdeğirmen, "Japonya'nın, ülkemizde yapmış olduğu çok sayıda inşaat ve yatırımları var. Hem dostluklarımız, hem de ticari işbirliklerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la, Japonya Başbakanı Sayın Abe dostluk ve beraberliği devam ettiriyorlar" görüşlerinde bulundu.

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Mıyajıma, 2 yıldan buyana Türkiye'de yaşadığını ve Isparta'ya ilk gelişi olduğunu aktardı. Mıyajıma, "Burada bulunmaktan çok memnunum. Türkler çok kibarlar. Ankara'da yaşadığım için çok memnunum. Türk kültürünü seviyorum" dedi.

İstanbul'da açılışı gerçekleştirilen hastaneye Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi isminin verilmesinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Mıyajıma, "Bunun Türkiye ve Japonya arasındaki etkileşimimizi ve iletişimimizi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Hastanenin açılışında bende yer almıştım. Herkes maskesini takıyordu. Güzel bir açılıştı. 3 aydan buyana korona virüsü sebebiyle çıkmamıştım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önerisiyle sizleri de ziyaret ediyorum. İlk ziyaretim buraya oldu. Misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ederim" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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