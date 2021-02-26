Son dakika ekonomi: Hindistan ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde binde 4 büyüdü
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Son dakika ekonomi: Hindistan ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde binde 4 büyüdü

26.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:02
Son dakika ekonomi: Hindistan ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde binde 4 büyüdü

Son dakika gelişmesine göre Hindistan ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisinin hissedildiği 2020'nin son çeyreğinde binde 4 büyüdü.

Hindistan ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisinin hissedildiği 2020'nin son çeyreğinde binde 4 büyüdü.

Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, Hindistan ekonomisi, 2020 yılının 4'üncü çeyreğinde büyüme kaydetti.

Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), ekim ile aralık aylarını kapsayan dönemde binde 4 oranında büyüdü.

Önceki iki çeyrekte ekonomisi üst üste daralan ülke, böylece durgunluktan çıkmış oldu.

Hindistan İstatistik Bakanlığı verilerine göre, 2020'nin ilk üç ayında yüzde 3,1'lik büyüme kaydeden ekonomi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı ikinci üç ayda yüzde 23,9 küçülmüştü. Bu, Hindistan ekonomisinin son 40 yılda kaydettiği ilk küçülme olmuştu.

2020'nin üçüncü çeyreğinde de yüzde 7,5 küçülme kaydedilmiş, iki çeyrekte üst üste daralan ülke ekonomik durgunluğa girmişti.

Hindistan hükümeti, Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla 24 Mart'ta ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamış ve vaka artışının sürmesi nedeniyle yasak uzatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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