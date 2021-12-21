Son dakika ekonomi: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak...
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak yansıtılacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak yansıtılacaktır
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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