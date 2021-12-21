Son dakika ekonomi: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak... - Haberler Ekonomi
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Son dakika ekonomi: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak...

Son dakika ekonomi: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak...
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak yansıtılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak yansıtılacaktır

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

 Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Üründe, gerçek kişilerce Türk lirası vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur...

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Üründe, gerçek kişilerce Türk lirası vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur...

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri

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