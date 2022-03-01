Son dakika ekonomi: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Fiyat İstikrarı Komitesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon...
AA, Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Fiyat İstikrarı Komitesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon üzerindeki riskleri ele alınacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Fiyat İstikrarı Komitesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon üzerindeki riskleri ele alınacak
AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi