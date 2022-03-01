Son dakika ekonomi: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Fiyat İstikrarı Komitesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon... - Haberler

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Son dakika ekonomi: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Fiyat İstikrarı Komitesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon...

AA, Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Son dakika ekonomi: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Fiyat İstikrarı Komitesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon...

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Fiyat İstikrarı Komitesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon üzerindeki riskleri ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Fiyat İstikrarı Komitesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon üzerindeki riskleri ele alınacak

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Haberler

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