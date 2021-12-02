Son dakika ekonomi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati : "Ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olamayacak. Yatırım, üretim, bu sayede cari açık ve dış borç gibi sorunları bertaraf etmek, istihdamı arttırmak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydı ile kulağını sokaktan, işten, iş adamından uzak tutmadan gereğini yapmak olacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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