Son dakika ekonomi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan büyüme değerlendirmesi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika ekonomi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan büyüme değerlendirmesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan büyüme değerlendirmesi

Son dakika haberler: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme verisine ilişkin yaptığı değerlendirmede Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme verisine ilişkin yaptığı değerlendirmede Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verisine yönelik açıklamada yaptı. Elvan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük.

Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Bakan Elvan'dan büyüme yorumu: Vatandaşlarımız rahat olsun, herkes en iyi şekilde yararlanacak

Bakan Elvan'dan büyüme yorumu: Vatandaşlarımız rahat olsun, herkes en iyi şekilde yararlanacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title