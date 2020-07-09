Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.484.543.565
Türk Hava Yolları 1.308.137.569
Trakya Cam 941.
09.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:58
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.484.543.565
|Türk Hava Yolları
|1.308.137.569
|Trakya Cam
|941.573.264
|Emlak Konut GMYO
|836.775.572
|Kardemir (D)
|630.593.438
|Petkim
|616.986.422
|Aselsan
|555.151.190
|Ereğli Demir Çelik
|483.288.742
|Soda Sanayii
|438.843.382
|Garanti Bankası
|427.269.652
|Zorlu Enerji
|364.665.526
|Odaş Elektrik
|360.999.265
|Tekfen Holding
|337.032.472
|Pegasus
|297.743.206
|Güneş Sigorta
|285.247.704
|Karsan Otomotiv
|278.451.465
|MLP Sağlık
|265.747.010
|Oyak Çimento
|225.682.715
|Tüpraş
|210.065.693
|Akbank
|207.104.942
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA