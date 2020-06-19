Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.897.460.514
Turkcell 1.064.830.136
Tekfen Holding 482.282.
19.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:27
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.897.460.514
|Turkcell
|1.064.830.136
|Tekfen Holding
|482.282.981
|Garanti Bankası
|460.730.502
|ASELSAN
|459.786.553
|Arçelik
|421.804.751
|Tüpraş
|391.057.545
|Emlak Konut GMYO
|330.552.120
|Petkim
|309.831.995
|Sasa Polyester
|306.359.425
|Türk Hava Yolları
|278.310.759
|Güneş Sigorta
|251.042.625
|Vakıflar Bankası
|245.766.454
|Akbank
|232.659.739
|Ereğli Demir Çelik
|201.721.941
|Halkbank
|198.406.857
|Karsan Otomotiv
|197.352.797
|Yapı ve Kredi Bankası
|188.962.026
|Türk Telekom
|175.928.112
|Odaş Elektrik
|155.918.791
Kaynak: AA