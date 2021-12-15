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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 15.12.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 15.12.2021Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk2,022,16-6,48
QUA Granite Hayal Yapı13,5614,49-6,42
Selçuk Ecza Deposu12,3412,78-3,44
Anadolu Grubu Holding46,3848,00-3,37
Aksa Enerji10,0910,40-2,98
Kerevitaş Gıda5,255,41-2,96
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,467,68-2,86
Gözde Girişim9,529,79-2,76
Çimsa37,7838,84-2,73
Türk Telekom10,7411,04-2,72
Odaş Elektrik1,541,58-2,53
Tümosan Motor ve Traktör21,1621,70-2,49
Doğuş Otomotiv49,0050,20-2,39
Tofaş Oto Fabrikaları90,5592,75-2,37
Kartonsan63,9065,35-2,22
Erbosan139,50142,60-2,17
Esenboğa Elektrik30,9231,60-2,15
Kordsa Teknik Tekstil40,0840,96-2,15
Halk GMYO2,742,80-2,14
Türk Traktör230,20235,10-2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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