Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 15.12.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 15.12.2021
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|2,02
|2,16
|-6,48
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,56
|14,49
|-6,42
|Selçuk Ecza Deposu
|12,34
|12,78
|-3,44
|Anadolu Grubu Holding
|46,38
|48,00
|-3,37
|Aksa Enerji
|10,09
|10,40
|-2,98
|Kerevitaş Gıda
|5,25
|5,41
|-2,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,46
|7,68
|-2,86
|Gözde Girişim
|9,52
|9,79
|-2,76
|Çimsa
|37,78
|38,84
|-2,73
|Türk Telekom
|10,74
|11,04
|-2,72
|Odaş Elektrik
|1,54
|1,58
|-2,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,16
|21,70
|-2,49
|Doğuş Otomotiv
|49,00
|50,20
|-2,39
|Tofaş Oto Fabrikaları
|90,55
|92,75
|-2,37
|Kartonsan
|63,90
|65,35
|-2,22
|Erbosan
|139,50
|142,60
|-2,17
|Esenboğa Elektrik
|30,92
|31,60
|-2,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|40,08
|40,96
|-2,15
|Halk GMYO
|2,74
|2,80
|-2,14
|Türk Traktör
|230,20
|235,10
|-2,08
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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