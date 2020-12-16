Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

16.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:50
Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan3.459,003.264,805,95İş Y.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan3.459,003.264,805,95
İş Y. Men. Değ.15,9815,383,90
Koç Holding20,1419,523,18
ARD Bilişim Teknolojileri41,7440,542,96
Koza Altın81,4579,202,84
Anadolu Efes22,9822,362,77
Ereğli Demir Çelik14,6314,262,59
Anadolu Grubu Holding25,0224,402,54
İskenderun Demir Çelik9,779,552,30
Pegasus64,6063,152,30
Akçansa15,4815,142,25
Çelebi98,1596,052,19
Logo Yazılım122,90120,501,99
Ege Endüstri1.736,001.702,801,95
Garanti Bankası9,839,651,87
Koza Madencilik14,2614,001,86
Turkcell15,8015,521,80
Hektaş14,4414,191,76
Türk Traktör156,70154,001,75
Aselsan18,1017,791,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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