Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
16.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:50
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan3.459,003.264,805,95İş Y.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|3.459,00
|3.264,80
|5,95
|İş Y. Men. Değ.
|15,98
|15,38
|3,90
|Koç Holding
|20,14
|19,52
|3,18
|ARD Bilişim Teknolojileri
|41,74
|40,54
|2,96
|Koza Altın
|81,45
|79,20
|2,84
|Anadolu Efes
|22,98
|22,36
|2,77
|Ereğli Demir Çelik
|14,63
|14,26
|2,59
|Anadolu Grubu Holding
|25,02
|24,40
|2,54
|İskenderun Demir Çelik
|9,77
|9,55
|2,30
|Pegasus
|64,60
|63,15
|2,30
|Akçansa
|15,48
|15,14
|2,25
|Çelebi
|98,15
|96,05
|2,19
|Logo Yazılım
|122,90
|120,50
|1,99
|Ege Endüstri
|1.736,00
|1.702,80
|1,95
|Garanti Bankası
|9,83
|9,65
|1,87
|Koza Madencilik
|14,26
|14,00
|1,86
|Turkcell
|15,80
|15,52
|1,80
|Hektaş
|14,44
|14,19
|1,76
|Türk Traktör
|156,70
|154,00
|1,75
|Aselsan
|18,10
|17,79
|1,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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