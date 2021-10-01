Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 22,70 21,72 4,51 Türk Traktör 168,70 162,20 4,01 Anadolu Grubu Holding 23,30 22,80 2,19 Sarkuysan 12,69 12,45 1,93 Akçansa 13,85 13,66 1,39 Zorlu Enerji 1,55 1,53 1,31 İş Yatırım Menkul Değerler 13,43 13,26 1,28 Deva Holding 22,60 22,32 1,25 Türk Telekom 7,39 7,31 1,07 Çimsa 27,80 27,54 0,94 İzmir Demir Çelik 2,28 2,26 0,88 Alkim Kimya 16,38 16,24 0,86 Odaş Elektrik 1,38 1,37 0,73 Kordsa Teknik Tekstil 25,46 25,30 0,63 Mavi Giyim 64,80 64,40 0,62 Arçelik 32,84 32,64 0,61 Şişe Cam 8,24 8,19 0,61 Parsan 26,46 26,30 0,61 Torunlar GMYO 3,40 3,38 0,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,90 5,87 0,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler