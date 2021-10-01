Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|22,70
|21,72
|4,51
|Türk Traktör
|168,70
|162,20
|4,01
|Anadolu Grubu Holding
|23,30
|22,80
|2,19
|Sarkuysan
|12,69
|12,45
|1,93
|Akçansa
|13,85
|13,66
|1,39
|Zorlu Enerji
|1,55
|1,53
|1,31
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,43
|13,26
|1,28
|Deva Holding
|22,60
|22,32
|1,25
|Türk Telekom
|7,39
|7,31
|1,07
|Çimsa
|27,80
|27,54
|0,94
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|2,26
|0,88
|Alkim Kimya
|16,38
|16,24
|0,86
|Odaş Elektrik
|1,38
|1,37
|0,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,46
|25,30
|0,63
|Mavi Giyim
|64,80
|64,40
|0,62
|Arçelik
|32,84
|32,64
|0,61
|Şişe Cam
|8,24
|8,19
|0,61
|Parsan
|26,46
|26,30
|0,61
|Torunlar GMYO
|3,40
|3,38
|0,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,90
|5,87
|0,51
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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