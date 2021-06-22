Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Verusa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Verusa Holding49,1647,443,63
Halk GMYO2,662,573,50
Fenerbahçe Futbol40,3639,402,44
Deva Holding23,8423,322,23
Odaş Elektrik1,911,881,60
Vestel30,4429,981,53
Türk Hava Yolları14,8014,591,44
Karsan Otomotiv3,613,561,40
GSD Holding1,951,931,04
Pegasus80,0079,250,95
Kerevitaş Gıda4,304,260,94
SASA Polyester32,3432,040,94
Şekerbank1,111,100,91
Konya Çimento771,60765,000,86
İhlas Gayrimenkul1,191,180,85
Vakıflar Bankası3,593,560,84
Selçuk Ecza Deposu8,578,500,82
İpek Doğal Enerji12,4012,300,81
Türkiye Sigorta4,974,930,81
Halkbank5,014,970,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi
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