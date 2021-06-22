Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Verusa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|49,16
|47,44
|3,63
|Halk GMYO
|2,66
|2,57
|3,50
|Fenerbahçe Futbol
|40,36
|39,40
|2,44
|Deva Holding
|23,84
|23,32
|2,23
|Odaş Elektrik
|1,91
|1,88
|1,60
|Vestel
|30,44
|29,98
|1,53
|Türk Hava Yolları
|14,80
|14,59
|1,44
|Karsan Otomotiv
|3,61
|3,56
|1,40
|GSD Holding
|1,95
|1,93
|1,04
|Pegasus
|80,00
|79,25
|0,95
|Kerevitaş Gıda
|4,30
|4,26
|0,94
|SASA Polyester
|32,34
|32,04
|0,94
|Şekerbank
|1,11
|1,10
|0,91
|Konya Çimento
|771,60
|765,00
|0,86
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|1,18
|0,85
|Vakıflar Bankası
|3,59
|3,56
|0,84
|Selçuk Ecza Deposu
|8,57
|8,50
|0,82
|İpek Doğal Enerji
|12,40
|12,30
|0,81
|Türkiye Sigorta
|4,97
|4,93
|0,81
|Halkbank
|5,01
|4,97
|0,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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