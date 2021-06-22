Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Verusa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 49,16 47,44 3,63 Halk GMYO 2,66 2,57 3,50 Fenerbahçe Futbol 40,36 39,40 2,44 Deva Holding 23,84 23,32 2,23 Odaş Elektrik 1,91 1,88 1,60 Vestel 30,44 29,98 1,53 Türk Hava Yolları 14,80 14,59 1,44 Karsan Otomotiv 3,61 3,56 1,40 GSD Holding 1,95 1,93 1,04 Pegasus 80,00 79,25 0,95 Kerevitaş Gıda 4,30 4,26 0,94 SASA Polyester 32,34 32,04 0,94 Şekerbank 1,11 1,10 0,91 Konya Çimento 771,60 765,00 0,86 İhlas Gayrimenkul 1,19 1,18 0,85 Vakıflar Bankası 3,59 3,56 0,84 Selçuk Ecza Deposu 8,57 8,50 0,82 İpek Doğal Enerji 12,40 12,30 0,81 Türkiye Sigorta 4,97 4,93 0,81 Halkbank 5,01 4,97 0,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi