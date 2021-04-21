Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 13 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol34,9632,009,25Jantsa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|34,96
|32,00
|9,25
|Jantsa Jant Sanayi
|769,90
|709,50
|8,51
|Konya Çimento
|864,10
|838,30
|3,08
|Aksa
|14,93
|14,50
|2,97
|Bim Mağazalar
|66,50
|65,65
|1,29
|Migros Ticaret
|36,18
|35,72
|1,29
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,47
|14,30
|1,19
|Pegasus
|63,40
|62,80
|0,96
|Tekfen Holding
|15,65
|15,55
|0,64
|Çemtaş
|15,90
|15,84
|0,38
|Ülker Bisküvi
|21,16
|21,10
|0,28
|Aksa Enerji
|11,62
|11,59
|0,26
|Gübre Fabrikaları
|62,10
|62,05
|0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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