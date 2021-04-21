Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 13 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol34,9632,009,25Jantsa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol34,9632,009,25
Jantsa Jant Sanayi769,90709,508,51
Konya Çimento864,10838,303,08
Aksa14,9314,502,97
Bim Mağazalar66,5065,651,29
Migros Ticaret36,1835,721,29
İş Yatırım Menkul Değerler14,4714,301,19
Pegasus63,4062,800,96
Tekfen Holding15,6515,550,64
Çemtaş15,9015,840,38
Ülker Bisküvi21,1621,100,28
Aksa Enerji11,6211,590,26
Gübre Fabrikaları62,1062,050,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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