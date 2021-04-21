Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 13 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol34,9632,009,25Jantsa...