Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
09.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:36
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|46,54
|47,96
|-2,96
|İskenderun Demir Çelik
|9,45
|9,67
|-2,28
|Anadolu Grubu Holding
|22,74
|23,26
|-2,24
|Ege Endüstri
|1.637,20
|1.672,90
|-2,13
|Kartonsan
|2.690,00
|2.741,70
|-1,89
|Coca Cola İçecek
|61,20
|62,10
|-1,45
|Ford Otosan
|122,40
|124,20
|-1,45
|Logo Yazılım
|105,70
|106,80
|-1,03
|Türk Telekom
|7,94
|8,02
|-1,00
|Kardemir (D)
|5,18
|5,23
|-0,96
|Good-Year
|7,39
|7,44
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|11,17
|11,24
|-0,62
|Koza Madencilik
|13,27
|13,35
|-0,60
|Borusan Mannesmann
|16,32
|16,41
|-0,55
|Koza Altın
|78,45
|78,75
|-0,38
|Bagfaş
|19,49
|19,55
|-0,31
|Turkcell
|15,45
|15,48
|-0,19
|Brisa
|18,82
|18,85
|-0,16
|Kerevitaş Gıda
|6,76
|6,77
|-0,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,40
|14,42
|-0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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