Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

09.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:36
Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları46,5447,96-2,96
İskenderun Demir Çelik9,459,67-2,28
Anadolu Grubu Holding22,7423,26-2,24
Ege Endüstri1.637,201.672,90-2,13
Kartonsan2.690,002.741,70-1,89
Coca Cola İçecek61,2062,10-1,45
Ford Otosan122,40124,20-1,45
Logo Yazılım105,70106,80-1,03
Türk Telekom7,948,02-1,00
Kardemir (D)5,185,23-0,96
Good-Year7,397,44-0,67
Enerjisa Enerji11,1711,24-0,62
Koza Madencilik13,2713,35-0,60
Borusan Mannesmann16,3216,41-0,55
Koza Altın78,4578,75-0,38
Bagfaş19,4919,55-0,31
Turkcell15,4515,48-0,19
Brisa18,8218,85-0,16
Kerevitaş Gıda6,766,77-0,15
Kordsa Teknik Tekstil14,4014,42-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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