Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 10,17 10,26 -0,88
Ford...
27.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:43
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|10,17
|10,26
|-0,88
|Ford Otosan
|85,20
|85,95
|-0,87
|Petkim
|4,00
|4,03
|-0,74
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,04
|8,10
|-0,74
|Karsan Otomotiv
|2,98
|3,00
|-0,67
|Enka İnşaat
|6,59
|6,61
|-0,30
|Koza Altın
|78,35
|78,55
|-0,25
|Brisa
|11,93
|11,95
|-0,17
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Kaynak: AA