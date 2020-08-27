Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Tat Gıda 10,17 10,26 -0,88

Ford...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 10,17 10,26 -0,88 Ford Otosan 85,20 85,95 -0,87 Petkim 4,00 4,03 -0,74 Tümosan Motor ve Traktör 8,04 8,10 -0,74 Karsan Otomotiv 2,98 3,00 -0,67 Enka İnşaat 6,59 6,61 -0,30 Koza Altın 78,35 78,55 -0,25 Brisa 11,93 11,95 -0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA