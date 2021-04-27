Son dakika ekonomi: Gratis'in 12'nci Çocuklar Arası Resim Yarışması başlıyor
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Son dakika ekonomi: Gratis'in 12'nci Çocuklar Arası Resim Yarışması başlıyor

Son dakika ekonomi: Gratis'in 12'nci Çocuklar Arası Resim Yarışması başlıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Gratis'in 12 yıldır gerçekleştirdiği ve geleneksel hale gelen "Çocuklar Arası Resim Yarışması" bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından 7-10 yaş arasındaki küçük ressamların katılımı ile online olarak düzenlenecek.

Gratis'in 12 yıldır gerçekleştirdiği ve geleneksel hale gelen "Çocuklar Arası Resim Yarışması" bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından 7-10 yaş arasındaki küçük ressamların katılımı ile online olarak düzenlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son 1 yıl içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeni ile evde vakit geçiren ve aileleri ile yeni anılar biriktiren minikler, bu yıl resim yarışmasında evde aileleri ile geçirdikleri en güzel zamanı resmederek yarışacak.

Küçük ressamlar, yarışmaya 19 Nisan 2021 tarihi itibari ile resimlerini www.gratisresimyarismasi.com web sitesi üzerinden yükleyerek katılım sağlayabilecek. Gratis Çocuklar Arası Resim Yarışması'na katılım için son tarih 30 Nisan 2021 olarak belirlendi. Yarışmanın kazananları ise 28 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

Gratis'in Türkiye çapında 2010 yılından bu yana düzenlediği ve gelenekselleşen resim yarışmasına Türkiye'nin her yerinden 7–10 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen küçük ressamların aileleriyle geçirdikleri en güzel zamanı resmederek ve resimlerinin fotoğrafını çekerek velilerinin yardımı ile www.gratisresimyarismasi.com web sitesine yüklemesi yeterli olacak.

Resim yarışmasına son katılım tarihi olarak belirlenen 30 Nisan 2021 tarihine kadar yaptıkları resimleri web sitesine yükleyen çocukların eserleri, jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği resim yarışmasında kazananlar, 28 Mayıs 2021 tarihinde www.gratisresimyarismasi.com'da ve Gratis'???????in sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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