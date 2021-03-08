Son dakika ekonomi: Fed, Maaş Koruma Programı'nı 30 Haziran'a kadar uzattı
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Son dakika ekonomi: Fed, Maaş Koruma Programı'nı 30 Haziran'a kadar uzattı

08.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:52
Son dakika ekonomi: Fed, Maaş Koruma Programı'nı 30 Haziran'a kadar uzattı

Edinilen son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı'nın süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı'nın süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, Maaş Koruma Programının süresinde 3 aylık uzatmaya gidildiği bildirildi.

Söz konusu program kapsamında küçük işletmelere yönelik kredi akışıyla destek sağlanacağının aktarıldığı açıklamada, programından faydalanmak için son tarihin 30 Haziran olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, halihazırda uygulamada olan diğer 13 kredi programının süresinin ise geçen yazdan bu yana kayda değer bir kullanım görülmediği gerekçesiyle planlandığı gibi 31 Mart'ta sona ereceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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