Son dakika ekonomi: Fed faiz kararını açıkladı - Haberler Ekonomi
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Son dakika ekonomi: Fed faiz kararını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haber: ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Amerikan Merkez Bankası Fed, faiz kararını açıkladı. Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

 Güne yükselişle başlayan dolar 9,64'ten işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 9,64'ten işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor
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