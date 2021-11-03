Son dakika ekonomi: Fed faiz kararını açıkladı
Son dakika haber: ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
ABD Merkez Bankası ( Fed ), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Amerikan Merkez Bankası Fed, faiz kararını açıkladı. Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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