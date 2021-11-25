Son dakika ekonomi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz. - Haberler Ekonomi
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Son dakika ekonomi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Son dakika haberler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz. 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu, bugün yeni teknolojilerle yeniden değerlendirdik ve günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık." - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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