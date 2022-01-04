Son dakika ekonomi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji bağımsızlığımız bizler için ne kadar hayati öneme sahipse maden bağımsızlığımız da aynı hayati...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Enerji bağımsızlığımız bizler için ne kadar hayati öneme sahipse maden bağımsızlığımız da aynı hayati öneme sahip bir konu. Madenler bizim geleceğimizdir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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