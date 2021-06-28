Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5565440,62
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2309030,61
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8295620,52
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF834,5640120,43
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,4236370,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0353831,24
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1048000,98
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0175330,82
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9549200,72
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1697160,55
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1085490,74
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0595770,73
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1061250,55
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0700390,55
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1416600,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0522210,95
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1525530,80
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,7880790,68
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,0288680,63
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9631410,53
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,4005250,24
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0338890,24
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7331370,23
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,4890070,20
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0208150,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF50,0636270,54
QNB Finans Portföy Gümüş BYF47,3714660,46
QNB Finans Portföy Altın BYF44,0131460,38
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1604700,16
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0493980,15
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0466240,15
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1444900,15
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9729040,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İnternet sitesi üzerinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla tüm birikimini kaybetti
İnternet sitesi üzerinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla tüm birikimini kaybetti
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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