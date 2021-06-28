Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,556544
|0,62
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230903
|0,61
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,829562
|0,52
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|834,564012
|0,43
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,423637
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035383
|1,24
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104800
|0,98
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017533
|0,82
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,954920
|0,72
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,169716
|0,55
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,108549
|0,74
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,059577
|0,73
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,106125
|0,55
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,070039
|0,55
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,141660
|0,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,052221
|0,95
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,152553
|0,80
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,788079
|0,68
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,028868
|0,63
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,963141
|0,53
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,400525
|0,24
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033889
|0,24
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,733137
|0,23
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,489007
|0,20
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020815
|0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|50,063627
|0,54
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|47,371466
|0,46
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,013146
|0,38
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,160470
|0,16
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,049398
|0,15
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,046624
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,144490
|0,15
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,972904
|0,15
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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