Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,556544 0,62 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230903 0,61 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,829562 0,52 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 834,564012 0,43 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,423637 0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035383 1,24 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104800 0,98 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017533 0,82 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,954920 0,72 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,169716 0,55 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,108549 0,74 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,059577 0,73 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,106125 0,55 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,070039 0,55 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,141660 0,47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,052221 0,95 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,152553 0,80 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,788079 0,68 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,028868 0,63 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,963141 0,53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,400525 0,24 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033889 0,24 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,733137 0,23 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,489007 0,20 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020815 0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,063627 0,54 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 47,371466 0,46 QNB Finans Portföy Altın BYF 44,013146 0,38 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,160470 0,16 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,049398 0,15 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,046624 0,15 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,144490 0,15 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,972904 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İnternet sitesi üzerinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla tüm birikimini kaybetti