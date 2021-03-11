Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

11.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:48
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0284330,17OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,4670010,16Osmanlı Portföy Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0284330,17
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,4670010,16
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,2233760,07
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0266720,06
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,8241590,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,4610080,72
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0135670,68
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0870960,52
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0268730,42
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,4958780,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,2594952,74
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu2,1486132,00
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)3,2416561,53
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0631351,52
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1542921,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4205822,18
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,9752041,23
Tacirler Portföy Değ. Fon5,1467480,96
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,5809850,91
HSBC Portföy Değ. Fon150,9451620,88
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5265321,79
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,9360951,34
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,9282511,24
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,2032191,12
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2115590,77
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,0926340,11
TEB Portföy Altın Fonu0,0977640,10
Deniz Port. Altın Fonu0,0503010,10
Garanti Portföy Altın Fonu0,1147660,10
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0397430,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9215510,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0833470,05
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu10,1004060,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0241280,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0636810,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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