Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0284330,17OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,4670010,16Osmanlı Portföy Özel Sek.