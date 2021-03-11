Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
11.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:48
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0284330,17OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,4670010,16Osmanlı Portföy Özel Sek.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028433
|0,17
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,467001
|0,16
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,223376
|0,07
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026672
|0,06
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,824159
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,461008
|0,72
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013567
|0,68
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,087096
|0,52
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,026873
|0,42
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,495878
|0,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,259495
|2,74
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|2,148613
|2,00
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|3,241656
|1,53
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063135
|1,52
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,154292
|1,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,420582
|2,18
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,975204
|1,23
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,146748
|0,96
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,580985
|0,91
|HSBC Portföy Değ. Fon
|150,945162
|0,88
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,526532
|1,79
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,936095
|1,34
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,928251
|1,24
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,203219
|1,12
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,211559
|0,77
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,092634
|0,11
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,097764
|0,10
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,050301
|0,10
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,114766
|0,10
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,039743
|0,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,921551
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,083347
|0,05
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|10,100406
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024128
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063681
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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