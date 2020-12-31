Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

31.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:08
Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,81 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,72 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,67 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,81 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,72 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,67 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,2417212,81
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0555422,72
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1097302,67
Tacirler Portföy Değ. Fon4,3822482,66
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF20,6027352,01
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9598311,86
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,2305351,75
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF18,8368761,72
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF19,3520521,71
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1276661,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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