Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,81 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,72 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,67 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.