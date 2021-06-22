BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1162690,96HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0563780,89MetLife Em. ve Hay. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1162690,96
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0563780,89
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0613850,88
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0754880,88
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1188060,86
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105540,90
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0199630,83
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0106760,56
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0239700,42
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0107070,36
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0548571,25
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0349520,92
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0597500,91
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0297550,74
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0320780,63
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0892121,12
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0219190,74
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0850760,73
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0248690,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1559660,58
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0333450,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0489080,55
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0696180,52
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0210860,42
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0160170,33
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0538480,76
VEM Altın Katılım EYF0,0559330,76
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0534270,76
ZEM Altın Katılım EYF0,0534630,75
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0556170,74
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0339100,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0306020,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0778100,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0767090,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0767270,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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