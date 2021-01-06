Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,51 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.