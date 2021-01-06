Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren BES fonları

06.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:16
Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,51 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,51 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,078938-1,51
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,101338-0,94
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,181611-0,94
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,054910-0,92
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051235-0,91
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,128357-0,83
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038506-0,80
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026731-0,79
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032149-0,58
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,112428-0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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