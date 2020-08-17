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Son dakika ekonomi: Elektro şok silahından sonra şimdi de elektro jop geliştirdi

Son dakika haberleri... Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, geliştirdiği farklı projelerle şaşırtmaya devam ediyor.

Son dakika ekonomi: Elektro şok silahından sonra şimdi de elektro jop geliştirdi
17.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:31

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, geliştirdiği farklı projelerle şaşırtmaya devam ediyor. Daha önce özel bir firmanın elektro şok silahı ve silahlı insansız deniz aracı (SİDA) projelerinde yer alan Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, bu defa da yeni bir projeye imza atarak güvnelik güçleri için elektro jop geliştirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknokent bünyesinde üretimi yapılan elektro jop cihazı ile ilgili bilgi veren Kırkbir, 30 bin voltluk elektro şok üreten jopun polis, jandarma ve gece bekçilerinin gerekli müdahalelerde işlerini kolaylaştırmasını hedeflediklerini söyledi. Söz konusu elektro jopun ABD'de muadillerinin 150 dolardan satıldığını belirterek kendilerinin daha ucuza ürettiklerini hatırlattı.

"Polise kürekle saldırıldığını görünce tasarladım"

Geçtiğimiz aylarda Afyonkarahisar'da akli dengesi bozuk bir vatandaşın polise kürekle saldırdığını televizyondan izlerken söz konusu projeyi tasarladığını ve çalışmaya başladığını ifade eden Kırkbir, "Benzer ürünleri ve daha küçük versiyonları yurt dışında var ancak ülkemizde yok. Geçtiğimiz aylarda Afyonkarahisar'da bir olay olmuştu. Akli dengesi bozuk bir vatandaşımız bir polisimize kürekle müdahalede bulunmuştu. Bunun üzerine bir milletvekilimiz meclise önerge verdi. Şok silahların artık emniyet güçleri tarafından kullanılması ile ilgili. Çünkü normal tabanca her olayda kullanılamıyor öldürücü olduğu için. Ben de o haberden sonra ne yapabiliriz diye düşündüm. Yurt dışında küçük muadilleri olan orada jop olarak pek kullanılmıyor daha çok fener olarak köpek kaçırmak, hayvan kaçırmak için kullanılıyor. Bunu biraz daha büyütüp güvenlik güçlerimize özellikle gece bekçilerinin de işini yarayacak şekilde bir şey tasarladım. Çünkü gece bekçilerine silah verilmesi çok tartışılmıştı. 'Neden silah verildi polisten bir farkı yok' diye. Gece bekçileri zaten cop taşıyor fener de taşıyor. Bende bu üç ürünü bir araya getirelim daha kullanım kolaylığı olsun diyelim. Ekstradan aparat taşıma durumu olmasın. Orijinal polis copuyla aynı büyüklükte aynı ağırlıkta ve aynı mukavemete sahip. Bunun sağlam testlerini yaptık. Fener, jop ve şok cihazını bir sistemde topladık ve ortaya bu ürün çıktı" dedi.

"Yaşlılar için şok bastonu da yaptık"

Geliştirdikleri şok jopun yanı sıra şok baston da tasarladıklarını belirten Kırkbir, "Feneri var, gece bekçileri için kullanılabilecek ekstradan fener taşımaya ihtiyaç yok. Şoku var yaklaşık 30 bin volt civarında. Başka herhangi bir şok aperatifi taşımaya gerek yok aynı zamanda jop olarak da kullanabilecekler. Bunun yanında şöyle bir şey de düşündük. Yaşlılar için baston özelliği var. Bezen kedi köpek gibi hayvanlar saldırgan olabiliyor. Onlar için hem yürüme kolaylığı olan baston aynı zamanda da şok özelliği var hayvanları kaçırmak için. Hayvanlar sesi duyduklarında kaçmaları için yeterli oluyor. Hiçbir şekilde hayvanlara yönelik olarak kullanılması taraftarı değiliz herhangi bir saldırı olmadığı sürece" diye konuştu.

Geliştirdikleri cihazla ilgili devletin ilgili bakanlıkları ile irtibata geçtiğini ve randevu talep ettiğini belirten Kırkbir, "Yurt dışında küçük muadillerinin fiyatı 150 dolar civarından başlayıp yukarıya doğru gidiyor. Bunlar portatif olmasına rağmen o fiyattan çok uygun fiyata mal edebildik, ülkemize kazandırabiliriz. Yurt dışından ithal etmeye gerek yok. Zaten ihraç için birkaç ülkeyle girişimlerde bulundum. Oralardan da cevap bekliyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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