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Son dakika ekonomi: Dolar 6.97 lira, euro 8.21 lira, sterlin 9.12 lirada

Son dakika ekonomi haberine göre Dövizler, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe, uzun tatil öncesi düzeylere yakın başladı.

Son dakika ekonomi: Dolar 6.97 lira, euro 8.21 lira, sterlin 9.12 lirada
04.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:20

Dövizler, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe, uzun tatil öncesi düzeylere yakın başladı.

Dolar üzerindeki baskı, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), faizleri "yüzde 0.00-0.25"te sabit tutup, para politikasında değişiklik yapılmamasını kararlaştırmasının ardından devam ediyor.

İnfo Yatırım'ın analizinde, yeni haftaya 6.97 lira düzeyinde başlayan doların "dar bir bantta dalgalı bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Gün içinde piyasalar, yurtiçinden gelecek olan ekonomik verileri takip edecek. Veriler saat 10: 00'da açıklanacak. Gelecek olan veriler ise enflasyon, ÜFE ve İmalat PMI verileri."Açıklanacak veriler ile birlikte TL varlıkları üzerinde volatilite artabilir. Bu sebepledolar/lira paritesi yeni güne yurtiçinden gelecek olan veriler ile hızlı bir başlangıç yapacak. Ardından gözler ABD kanadına çevrilecek."TSİ 17: 00'da gelecek olan Fabrika Siparişleri dolar kanadında volatiliteyi artırabilir."Yeni hafta ile bir miktar toparlanma çabası gösteren dolar bu veri ile birlikte hareketliliğini artırabilir."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,124.60 ve 1,137.17 puan arasında hareket ettiği, uzun tatil öncesi son işlem gününü, yüzde 0.76 düşüşle 1,126.90 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.21, BIST Mali Endeks yüzde 0.59, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.59 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9360 lira ve en yüksek 7.9813 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,euro en düşük 8.1695 lira ve en yüksek 8.2365 lirayı gördükten sonra, 8.21 – 8.22 lira aralığında,sterlin en düşük 8.0839 lira ve en yüksek 9.1416 lirayı gördükten sonra 9.12 – 9.13 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17521 - 1.17778 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17729 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "Yükseliş trendi altında kapanışlar gerçekleştiren BIST-100 Endeksi, Kurban Bayramı nedeniyle Cuma ve Pazartesi günü işlem görmedi. "Dün yurt dışı piyasalarda etkili olan alıcılı seyrin etkisiyle güne pozitif bir açılışla başlamasını değerlendirdiğimiz BIST-100 Endeksi'nde, 1,137 – 1,143 ve 1,152 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. "Kısa vadede 1,150'li seviyeler üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda ana yükseliş trendinin bulunduğu 1,180'li seviyeler hedeflenebilir. "Ancak, kısa vadede zayıflayan teknik görünüm nedeniyle yükselişlere karşı temkinli duruşumuzu koruyor ve aktif bir stop loss stratejisine bağlı kalınmasının yararlı olacağını değerlendiriyoruz. "Geri çekilmelerde ise 1,120 - 1,110 ve 1,100 seviyeleri destek konumunda bulunuyor."

 


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Kaynak: DHA

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