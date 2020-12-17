Son dakika ekonomi: Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok."
17.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:30
Son dakika gelişmesine göre Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok."
Demir: "(ABD'nin yaptırım kararı) Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır