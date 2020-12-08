Son dakika ekonomi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde...
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Son dakika ekonomi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde...

08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:05
Son dakika ekonomi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde 5,8 oranında büyümesini hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde 5,8 oranında büyümesini hedefliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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