Son dakika ekonomi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde...
08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:05
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde 5,8 oranında büyümesini hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde 5,8 oranında büyümesini hedefliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı