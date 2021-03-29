Son dakika ekonomi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası...
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Son dakika ekonomi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası...

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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