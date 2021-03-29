Son dakika ekonomi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası...
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Ekonomi
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol