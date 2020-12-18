Son dakika ekonomi: Covid 19 aşısı ekonomiye de ilaç olacak

KOCAELİ (İHA) – Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, küresel piyasaları da etkiledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, küresel piyasaları da etkiledi. Vatandaşların yanı sıra, yatırımcılar, döviz ve altın işi uğraşanlar dört gözle aşıdan gelecek iyi haberleri bekliyor. Edessa Döviz ve Altın CEO'su Dede Osman İletmiş, piyasalardaki son durumu anlattı. Geçen haftalarda bin 780 dolar ons seviyelilerinde olan altının bu hafta bin 865- bin 880 dolar ons seviyesinde seyrettiğini ifade eden İletmiş, "Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar ve evlilik hazırlığı yapanlar altın düşer mi, yükselir mi? konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. Dünya piyasaları incelendiğinde altın fiyatlarının önümüzdeki süreçte yükselmesi bekleniyor. Küresel piyasalarda salgının seyri, aşı gelişmeleri, merkez bankaları politikaları ve teşvik paketlerine yönelik gelişmeler, piyasalar tarafından yakından takip edilen konular olmaya devam ediyor. Aşı konusundaki ilerleme ile birlikte ekonomi ve şirket karlılıklarının iyileşeceği beklentileri ön plana çıkarken, aşılamanın başladığı yönünde haberler de gelmeye devam ediyor" dedi.

Küresel ekonomide iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşadıklarını ifade eden Dede Osman İletmiş, "Salgınla başlayan süreç ülke ayrımı yapmaksızın tüm makroekonomik dengeleri derinden sarsıyor. 2020'de küresel ekonominin yüzde 4'ün üzerinde küçülmesi bekleniyor. Elbette dünyanın umudunu yeşerten gelişmeler de var. Salgının tedavisi konusunda başarıya ulaşan her adım çok hızlı bir küresel toparlanmayı beraberinde getirme potansiyeli taşıyor. Nasıl bir küresel durumla karşılaşırsak karşılaşalım Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste karşı hazırlıklı görünüyor. Türkiyenin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak gireceğini düşünüyoruz. Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Maskemizi takalım mesafemizi koruyalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız. Son olarak salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canı pahasına emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı