Son dakika ekonomi: Çorum'da çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarından memnun

Son dakika haberler... Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Sayan, AA muhabirine, hububat alım fiyatlarında yüzde 40'a yakın artış olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Çorum'un nohut, buğday ve arpa üretiminde Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğuna işaret eden Sayan, "Çiftçilerle yaptığımız değerlendirmede, alım fiyatlarının memnuniyet verici olduğunu gördük. Fiyatlar tatmin edici olsa da verim endişemiz var. Bu yıl etkili olan kuraklıktan ötürü yeterince verim alamayabiliriz. Verim alırsak çiftçi mutlu olacak." dedi.

Çorum'da hububat ve bakliyat hasadına başlandığı hatırlatan Sayan, "2021'de Çorum'da 869 bin 254 dekar arpa, 1 milyon 816 bin 648 dekar buğday, 210 bin 340 dekar nohut, 24 bin 440 dekar yeşil mercimek ekilmiştir. Yağlık ayçiçeği, yem bitkileri, soğan, patates gibi ürünlerin ekimi geçen seneye oranla beklentimizden aşağı olmadı." diye konuştu.

Susuzluk nedeniyle Çorum'da ürünlerin yeterince büyüyemediğini, çiftçinin de ekili alanlarını gübreleyemediğini dile getiren Sayan, şunları kaydetti:

"Bu yıl yağışlar yeterli değil. Yer altı sularımız çekiliyor. Ekilen ürünlerimiz sulama yetersizliğinden istenilen seviyede büyümedi. Çiftçi, başta pancar, buğday, arpa ve yoncayı sulamak zorunda. Aksi halde verim alması mümkün değil. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve tarım kooperatiflerine olan borçlarının ertelenecek olması da önemli bir gelişme."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan