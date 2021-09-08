Son dakika ekonomi: Çorum'a 120 milyon lira bütçeli, 180 yataklı devlet hastanesi inşa edilecek

Son dakika haberleri... AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'a 120 milyon lira bütçeli, 180 yatak kapasiteli devlet hastanesi inşa edileceğini bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'a 120 milyon lira bütçeli, 180 yatak kapasiteli devlet hastanesi inşa edileceğini bildirdi.

Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile olası bir depremde yıkılma riski taşıdığı için yıkım kararı verilen eski devlet hastanesi binasında incelemede bulundu.

Ceylan, incelemenin ardından gazetecilere, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşasının ardından atıl duruma düşen eski devlet hastanesinin yeniden açılması için Çorum'da kamuoyu oluştuğunu söyledi.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine hastanenin yeniden hizmete açılması için çalışma başlattıklarını belirten Ceylan, "Devlet Hastanesini 180 yataklı olarak açacağız. 1,5 yıldır salgın nedeniyle elimizde olmayan sebeplerden dolayı bazı işlerde aksamalar oldu. Başhekimlik binasını koruyarak, A ve B blokları, müştemilat ve arka taraftaki doğum hastanesi binalarını yıkmak üzere ihaleye çıktık ve yer teslimi yapıldı. Depreme dayanıksız binalar dört ay içinde tamamen yıkılacak." dedi.

Yıkım çalışmalarına başlandığını, binalardaki tekrar kullanılabilir malzemelerin toplanmasının devam ettiğini aktaran Ceylan, "Burada 4 katlı, 15 bin metrekare kapalı alana sahip, ameliyat, yoğun bakım ve poliklinik hizmetlerinin verileceği, A ve B bloktaki yıkım çalışmalarının ardından yeni hastane binasının inşasına bir an önce başlayıp, halkımızın hizmetine açacağız. Yeni hastanenin yıkım çalışmaları hariç yaklaşık maliyeti 120 milyon lira civarında." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 1,5 yıldır devam ettiğine ve bu nedenle bazı yatırımlarda aksamalar yaşanabildiğine dikkati çeken Ceylan, "Önceliğimiz salgından kurtulup, eski normale dönmek. Bununla birlikte devlet hastanemizi de yeniden Çorum'a kazandırmayı hedefliyoruz. Çorum'a bir de onkoloji merkezi kazandırmak için çalışıyoruz. Onkoloji merkezinin kalan kısmının tamamlanması için de 24 Eylül'de İl Özel İdaremizce ihale düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan