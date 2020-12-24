Son dakika ekonomi: Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'dan Türkiye'ye yatırım kararı
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Son dakika ekonomi: Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'dan Türkiye'ye yatırım kararı

24.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:54
Son dakika ekonomi: Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'dan Türkiye'ye yatırım kararı

Edinilen son dakika haberine göre Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı aldı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı aldı.

Şirket açıklamasına göre, akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede hedefleri bulunan Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Oppo'nun yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz."

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, resmi olarak geçen yıl Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Oppo Türkiye Genel Müdürü Zhou, ocak ayında yaptığı açıklamada, Avrupa pazarında en çok satışı Türkiye'de yaptıklarını ve bölgede Türkiye'ye ayrı bir önem verdiklerini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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