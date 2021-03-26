Son dakika ekonomi: Casper ve Excalibur bilgisayarlarda self servis kurulum deneyimi
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Son dakika ekonomi: Casper ve Excalibur bilgisayarlarda self servis kurulum deneyimi

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Casper ve Excalibur bilgisayarlarda self servis kurulum deneyimi

Son dakika haberi: Tüm Casper ve Excalibur bilgisayar modellerinde bulunan yeni Windows Autopilot sistemi ile bilgi teknolojileri desteksiz bir bilgisayar kurulum deneyimi sunuluyor.

Tüm Casper ve Excalibur bilgisayar modellerinde bulunan yeni Windows Autopilot sistemi ile bilgi teknolojileri desteksiz bir bilgisayar kurulum deneyimi sunuluyor.

Casper açıklamasına göre, yeni Windows 10 Pro işletim sistemlerinde kullanıma sunulan Windows Autopilot özelliği ile artık bilgisayarlar dakikalar içerisinde kullanıma hazır hale geliyor.

Windows işletim sisteminin kullanıldığı Casper ve Excalibur bilgisayarlarda deneyimi daha da arttırmak ve satın alma sonrasında cihazların kullanıma hazır olma süresi azalıyor. Uzun yükleme süreleri, çalışanlar için kişiselleştirme ve bilgi teknolojileri müdahaleleri ortadan kaldırılıyor.

Bilgi teknolojileri ekiplerinin zaman tasarrufu elde etmesini sağlayacak yenilik, aynı zamanda diğer geliştirme ve sorun çözümlerinde de ekiplere zaman kazandırıyor. İş verimliliğini ve zaman kazancını en üst düzeye çıkarırken bulut tabanlı cihaz yönetimi konusunda da şirketlerin dönüşümünü kolaylaştırıyor. Tüm bu özellikler ile birlikte bilgi ve veri güvenliğinde kurumlara yeni bir koruma kalkanı sağlanıyor. Windows Autopilot sayesinde pek çok can sıkıcı durumdan kurtulan çalışanların memnuniyeti artarken, çalışanların performansı ve verimliliği de yükseliyor.

Windows Autopilot özelliğinden yararlanmak isteyen şirketler için Windows 10 Pro'lu Casper bilgisayarların satın alınarak cihazların yönetim sisteminde tanımlanması yeterli oluyor. İlk kurulumlar için bilgi teknolojileri ekipleri tarafından belirlenecek profillerin ardından çalışanların bilgisayarlarında oturum açması gerekiyor. İşletmedeki her bir bölüm için özel olarak yapılacak ayarlamalar sayesinde çalışanların her biri, ideal çalışma platformlarına dakikalar içerisinde sahip olmanın avantajını yaşıyor.

Windows Autopilot özelliğinden yararlanmak için www.casper.com.tr adresi ziyaret edilerek, Casper ve Excalibur bilgisayar modelleri incelenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:14:33. #1.15#
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