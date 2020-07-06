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Son dakika ekonomi: Brent petrolün varili 43,19 dolar

Son dakika haberleri... Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 43,19 dolardan işlem görüyor.

Son dakika ekonomi: Brent petrolün varili 43,19 dolar
06.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:14

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 43,19 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 42,99 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,91 artışla 43,19 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,58 dolardan alıcı buldu.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısında hızlı artış görülmesi, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde ham petrol talebinin yılın üçüncü çeyreğinde zayıf kalacağına işaret ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 608 artarak 132 bin 112'ye yükseldi.

Ayrıca, dünya genelinde salgında ikinci dalga riski, ekonomik faaliyetler ve küresel petrol talebine ilişkin görünümü de olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi, küresel petrol piyasasında arz fazlasını baskılamaya yardımcı oluyor.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Haziran-2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet azalarak 185'e düştü ve Haziran 2009'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16 hafta üst üste düşüş göstermiş ve toplam 498 adet azalmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 43,21 ile 43,33 dolar aralığının direnç, 43,09 ile 42,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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