Son dakika ekonomi: Borsada şehir endekslerinin değişimi Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim

BIST ADANA 4.200 0,49

BIST ANKARA 2.132 -0,44

BIST ANTALYA 1.482 1,62

BIST BALIKESİR 1.266 0,63

BIST BURSA 2.768 1,07

BIST DENIZLI 2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.200 0,49 BIST ANKARA 2.132 -0,44 BIST ANTALYA 1.482 1,62 BIST BALIKESİR 1.266 0,63 BIST BURSA 2.768 1,07 BIST DENIZLI 2.460 2,50 BIST ISTANBUL 1.164 -0,59 BIST IZMIR 2.472 -0,17 BIST KAYSERI 5.628 -0,12 BIST KOCAELI 2.367 0,51 BIST KONYA 1.604 -1,50 BIST TEKIRDAĞ 7.789 -1,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA