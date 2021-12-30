Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Yatırım Menkul Değerler22,8021,804,59Çemtaş17,6216,904,26Tofaş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Yatırım Menkul Değerler
|22,80
|21,80
|4,59
|Çemtaş
|17,62
|16,90
|4,26
|Tofaş Oto Fabrikası
|77,50
|74,40
|4,17
|Aksa
|33,56
|32,50
|3,26
|Parsan
|31,90
|30,92
|3,17
|Kerevitaş Gıda
|4,59
|4,45
|3,15
|Verusa Holding
|49,20
|47,74
|3,06
|Hektaş
|15,26
|14,85
|2,76
|Çan2 Termik
|12,85
|12,53
|2,55
|SASA Polyester
|54,45
|53,35
|2,06
|İş GMYO
|2,98
|2,92
|2,05
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,53
|5,42
|2,03
|Esenboğa Elektrik
|33,30
|32,72
|1,77
|Vestel Beyaz Eşya
|7,97
|7,85
|1,53
|İş Finansal Kiralama
|3,11
|3,08
|0,97
|Torunlar GMYO
|3,96
|3,93
|0,76
|Odaş Elektrik
|1,34
|1,33
|0,75
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,48
|3,46
|0,58
|Otokar
|351,40
|349,60
|0,51
|Türk Traktör
|214,00
|213,50
|0,23
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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