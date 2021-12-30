Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) İş Yatırım Menkul Değerler 22,80 21,80 4,59 Çemtaş 17,62 16,90 4,26 Tofaş Oto Fabrikası 77,50 74,40 4,17 Aksa 33,56 32,50 3,26 Parsan 31,90 30,92 3,17 Kerevitaş Gıda 4,59 4,45 3,15 Verusa Holding 49,20 47,74 3,06 Hektaş 15,26 14,85 2,76 Çan2 Termik 12,85 12,53 2,55 SASA Polyester 54,45 53,35 2,06 İş GMYO 2,98 2,92 2,05 Biotrend Çevre ve Enerji 5,53 5,42 2,03 Esenboğa Elektrik 33,30 32,72 1,77 Vestel Beyaz Eşya 7,97 7,85 1,53 İş Finansal Kiralama 3,11 3,08 0,97 Torunlar GMYO 3,96 3,93 0,76 Odaş Elektrik 1,34 1,33 0,75 Yapı ve Kredi Bankası 3,48 3,46 0,58 Otokar 351,40 349,60 0,51 Türk Traktör 214,00 213,50 0,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi