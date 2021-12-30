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Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İş Yatırım Menkul Değerler22,8021,804,59Çemtaş17,6216,904,26Tofaş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Yatırım Menkul Değerler22,8021,804,59
Çemtaş17,6216,904,26
Tofaş Oto Fabrikası77,5074,404,17
Aksa33,5632,503,26
Parsan31,9030,923,17
Kerevitaş Gıda4,594,453,15
Verusa Holding49,2047,743,06
Hektaş15,2614,852,76
Çan2 Termik12,8512,532,55
SASA Polyester54,4553,352,06
İş GMYO2,982,922,05
Biotrend Çevre ve Enerji5,535,422,03
Esenboğa Elektrik33,3032,721,77
Vestel Beyaz Eşya7,977,851,53
İş Finansal Kiralama3,113,080,97
Torunlar GMYO3,963,930,76
Odaş Elektrik1,341,330,75
Yapı ve Kredi Bankası3,483,460,58
Otokar351,40349,600,51
Türk Traktör214,00213,500,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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