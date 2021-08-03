Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto. Fab.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tofaş Oto. Fab.36,5633,828,10
Otokar316,60301,005,18
Garanti Bankası8,868,553,63
Esenboğa Elektrik30,3629,522,85
Enerjisa Enerji10,5510,332,13
İpek Doğal Enerji11,9111,681,97
Ereğli Demir Çelik20,0619,701,83
Deva Holding26,6626,201,76
İhlas Holding0,580,571,75
Yapı ve Kredi Bank.2,462,421,65
Doğuş Otomotiv26,5826,161,61
Bim Mağazalar64,1063,101,58
Odaş Elektrik1,331,311,53
Koza Madencilik13,8213,651,25
Alarko Holding9,759,641,14
İş Bankası (C)5,385,321,13
Migros Ticaret34,3834,001,12
Brisa24,0023,741,10
Enka İnşaat9,329,221,08
Borusan Mannesmann26,1825,901,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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