Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto. Fab.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto. Fab.
|36,56
|33,82
|8,10
|Otokar
|316,60
|301,00
|5,18
|Garanti Bankası
|8,86
|8,55
|3,63
|Esenboğa Elektrik
|30,36
|29,52
|2,85
|Enerjisa Enerji
|10,55
|10,33
|2,13
|İpek Doğal Enerji
|11,91
|11,68
|1,97
|Ereğli Demir Çelik
|20,06
|19,70
|1,83
|Deva Holding
|26,66
|26,20
|1,76
|İhlas Holding
|0,58
|0,57
|1,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|2,42
|1,65
|Doğuş Otomotiv
|26,58
|26,16
|1,61
|Bim Mağazalar
|64,10
|63,10
|1,58
|Odaş Elektrik
|1,33
|1,31
|1,53
|Koza Madencilik
|13,82
|13,65
|1,25
|Alarko Holding
|9,75
|9,64
|1,14
|İş Bankası (C)
|5,38
|5,32
|1,13
|Migros Ticaret
|34,38
|34,00
|1,12
|Brisa
|24,00
|23,74
|1,10
|Enka İnşaat
|9,32
|9,22
|1,08
|Borusan Mannesmann
|26,18
|25,90
|1,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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