Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi77,7074,005,00Doğuş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|77,70
|74,00
|5,00
|Doğuş Otomotiv
|25,36
|24,52
|3,43
|Karsan Otomotiv
|3,66
|3,54
|3,39
|Yataş
|13,00
|12,67
|2,60
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,19
|13,94
|1,79
|MLP Sağlık
|22,16
|21,78
|1,74
|Mavi Giyim
|56,35
|55,45
|1,62
|Pegasus
|72,05
|71,00
|1,48
|Kervan Gıda
|14,18
|13,99
|1,36
|Arçelik
|29,80
|29,44
|1,22
|Otokar
|278,00
|275,00
|1,09
|Migros Ticaret
|32,50
|32,18
|0,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,80
|36,46
|0,93
|Verusa Holding
|46,54
|46,16
|0,82
|Halk GMYO
|2,48
|2,46
|0,81
|Garanti Bankası
|8,30
|8,25
|0,61
|Konya Çimento
|806,20
|801,90
|0,54
|İş GMYO
|1,88
|1,87
|0,53
|Enerjisa Enerji
|10,35
|10,30
|0,49
|Şok Marketler Ticaret
|11,74
|11,69
|0,43
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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