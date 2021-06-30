Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant Sanayi77,7074,005,00Doğuş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi77,7074,005,00
Doğuş Otomotiv25,3624,523,43
Karsan Otomotiv3,663,543,39
Yataş13,0012,672,60
İş Yatırım Menkul Değerler14,1913,941,79
MLP Sağlık22,1621,781,74
Mavi Giyim56,3555,451,62
Pegasus72,0571,001,48
Kervan Gıda14,1813,991,36
Arçelik29,8029,441,22
Otokar278,00275,001,09
Migros Ticaret32,5032,180,99
Eczacıbaşı Yatırım36,8036,460,93
Verusa Holding46,5446,160,82
Halk GMYO2,482,460,81
Garanti Bankası8,308,250,61
Konya Çimento806,20801,900,54
İş GMYO1,881,870,53
Enerjisa Enerji10,3510,300,49
Şok Marketler Ticaret11,7411,690,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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