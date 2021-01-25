Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
25.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:22
Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bagfaş33,0630,069,98Aksa Enerji10,259,329,98Deva...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|33,06
|30,06
|9,98
|Aksa Enerji
|10,25
|9,32
|9,98
|Deva Holding
|28,88
|26,26
|9,98
|Doğuş Otomotiv
|35,74
|32,50
|9,97
|Çimsa
|24,74
|22,50
|9,96
|Verusa Holding
|58,60
|53,30
|9,94
|Karsan Otomotiv
|5,20
|4,73
|9,94
|Konya Çimento
|1.697,40
|1.560,00
|8,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,94
|21,24
|8,00
|Kerevitaş Gıda
|7,00
|6,54
|7,03
|Koza Altın
|121,40
|114,40
|6,12
|İhlas Gayrimenkul
|1,57
|1,48
|6,08
|Odaş Elektrik
|4,04
|3,81
|6,04
|Alarko GMYO
|27,52
|26,16
|5,20
|Enerjisa Enerji
|13,05
|12,47
|4,65
|Alkim Kimya
|20,66
|19,84
|4,13
|İpek Doğal Enerji
|13,90
|13,42
|3,58
|Çemtaş
|17,77
|17,18
|3,43
|Logo Yazılım
|140,60
|136,10
|3,31
|Eczacıbaşı İlaç
|7,98
|7,74
|3,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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