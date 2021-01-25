Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

25.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:22
Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bagfaş33,0630,069,98Aksa Enerji10,259,329,98Deva...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bagfaş33,0630,069,98
Aksa Enerji10,259,329,98
Deva Holding28,8826,269,98
Doğuş Otomotiv35,7432,509,97
Çimsa24,7422,509,96
Verusa Holding58,6053,309,94
Karsan Otomotiv5,204,739,94
Konya Çimento1.697,401.560,008,81
Kordsa Teknik Tekstil22,9421,248,00
Kerevitaş Gıda7,006,547,03
Koza Altın121,40114,406,12
İhlas Gayrimenkul1,571,486,08
Odaş Elektrik4,043,816,04
Alarko GMYO27,5226,165,20
Enerjisa Enerji13,0512,474,65
Alkim Kimya20,6619,844,13
İpek Doğal Enerji13,9013,423,58
Çemtaş17,7717,183,43
Logo Yazılım140,60136,103,31
Eczacıbaşı İlaç7,987,743,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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