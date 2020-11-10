Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
10.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:59
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 23,86 21,70 9,95
Pegasus 53,40 48,58 9,92 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|23,86
|21,70
|9,95
|Pegasus
|53,40
|48,58
|9,92
|Bursa Çimento
|7,71
|7,10
|8,59
|Türk Hava Yolları
|11,50
|10,68
|7,68
|DO-CO
|363,10
|337,70
|7,52
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,31
|11,47
|7,32
|TAV Havalimanları
|17,11
|15,95
|7,27
|Kardemir (D)
|3,73
|3,48
|7,18
|Deva Holding
|24,68
|23,16
|6,56
|İş Bankası (C)
|6,18
|5,87
|5,28
|Akbank
|5,66
|5,38
|5,20
|Çimsa
|14,80
|14,15
|4,59
|MLP Sağlık
|17,73
|16,97
|4,48
|Ege Endüstri
|1.401,00
|1.342,40
|4,37
|Mavi Giyim
|43,44
|41,80
|3,92
|Alarko GMYO
|18,30
|17,62
|3,86
|Garanti Bankası
|7,76
|7,48
|3,74
|Vakıflar Bankası
|4,35
|4,20
|3,57
|Borusan Mannesmann
|15,20
|14,68
|3,54
|Gübre Fabrikaları
|38,00
|36,70
|3,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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