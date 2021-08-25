Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Enka İnşaat10,2110,50-2,76Parsan26,5427,28-2,71Ege Endüstri1.218,201.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enka İnşaat
|10,21
|10,50
|-2,76
|Parsan
|26,54
|27,28
|-2,71
|Ege Endüstri
|1.218,20
|1.252,10
|-2,71
|Koç Holding
|23,46
|24,10
|-2,66
|Borusan Mannesmann
|25,92
|26,58
|-2,48
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,62
|-2,47
|Türk Hava Yolları
|12,50
|12,81
|-2,42
|Jantsa Jant Sanayi
|66,80
|68,45
|-2,41
|Kerevitaş Gıda
|4,48
|4,59
|-2,40
|Logo Yazılım
|38,84
|39,78
|-2,36
|SASA Polyester
|27,28
|27,94
|-2,36
|Hektaş
|8,31
|8,51
|-2,35
|Konya Çimento
|854,60
|874,60
|-2,29
|Vestel Beyaz Eşya
|48,86
|50,00
|-2,28
|Arçelik
|31,98
|32,72
|-2,26
|Gübre Fabrikaları
|51,90
|53,10
|-2,26
|Deva Holding
|23,28
|23,80
|-2,18
|Selçuk Ecza Deposu
|8,84
|9,03
|-2,10
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,97
|-2,06
|Verusa Holding
|45,56
|46,50
|-2,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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