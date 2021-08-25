Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Enka İnşaat10,2110,50-2,76Parsan26,5427,28-2,71Ege Endüstri1.218,201.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 10,21 10,50 -2,76 Parsan 26,54 27,28 -2,71 Ege Endüstri 1.218,20 1.252,10 -2,71 Koç Holding 23,46 24,10 -2,66 Borusan Mannesmann 25,92 26,58 -2,48 Zorlu Enerji 1,58 1,62 -2,47 Türk Hava Yolları 12,50 12,81 -2,42 Jantsa Jant Sanayi 66,80 68,45 -2,41 Kerevitaş Gıda 4,48 4,59 -2,40 Logo Yazılım 38,84 39,78 -2,36 SASA Polyester 27,28 27,94 -2,36 Hektaş 8,31 8,51 -2,35 Konya Çimento 854,60 874,60 -2,29 Vestel Beyaz Eşya 48,86 50,00 -2,28 Arçelik 31,98 32,72 -2,26 Gübre Fabrikaları 51,90 53,10 -2,26 Deva Holding 23,28 23,80 -2,18 Selçuk Ecza Deposu 8,84 9,03 -2,10 İhlas Gayrimenkul 0,95 0,97 -2,06 Verusa Holding 45,56 46,50 -2,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi