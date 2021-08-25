Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Enka İnşaat10,2110,50-2,76Parsan26,5427,28-2,71Ege Endüstri1.218,201.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Enka İnşaat10,2110,50-2,76
Parsan26,5427,28-2,71
Ege Endüstri1.218,201.252,10-2,71
Koç Holding23,4624,10-2,66
Borusan Mannesmann25,9226,58-2,48
Zorlu Enerji1,581,62-2,47
Türk Hava Yolları12,5012,81-2,42
Jantsa Jant Sanayi66,8068,45-2,41
Kerevitaş Gıda4,484,59-2,40
Logo Yazılım38,8439,78-2,36
SASA Polyester27,2827,94-2,36
Hektaş8,318,51-2,35
Konya Çimento854,60874,60-2,29
Vestel Beyaz Eşya48,8650,00-2,28
Arçelik31,9832,72-2,26
Gübre Fabrikaları51,9053,10-2,26
Deva Holding23,2823,80-2,18
Selçuk Ecza Deposu8,849,03-2,10
İhlas Gayrimenkul0,950,97-2,06
Verusa Holding45,5646,50-2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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