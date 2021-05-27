Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding5,705,425,17Konya...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding5,705,425,17
Konya Çimento901,50860,004,83
Ülker Bisküvi22,5021,524,55
Esenboğa Elektrik28,1027,004,07
Hektaş9,549,193,81
Pegasus82,0079,253,47
Enerjisa Enerji10,9710,702,52
Aksa16,6616,292,27
İş Yatırım Menkul Değerler17,5317,152,22
Torunlar GMYO3,313,242,16
Ford Otosan172,30168,702,13
Verusa Holding58,0056,852,02
Coca Cola İçecek79,0077,881,44
Jantsa Jant Sanayi86,4085,201,41
Aksa Enerji13,1412,991,15
GSD Holding1,791,771,13
Bera Holding27,1826,901,04
Tofaş Oto Fabrikası28,2427,980,93
Gübre Fabrikaları63,1062,550,88
Çemaş Döküm1,241,230,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi
Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Barış Murat Yağcı
Spor Şenol Güneş Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 19:30:32. #1.13#

title