Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gözde...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim7,376,7010,00
Bera Holding32,7429,789,94
Pegasus73,5569,905,22
Odaş Elektrik2,472,364,66
Otokar346,00331,104,50
Koza Altın113,00108,404,24
TAV Havalimanları21,5220,684,06
Brisa25,5024,583,74
İş Finansal Kiralama3,333,223,42
Coca Cola İçecek78,8576,553,00
Nuh Çimento56,6555,052,91
İndeks Bilgisayar7,176,972,87
Çimsa22,0021,442,61
Alkim Kimya17,2216,842,26
Aksa16,3916,042,18
Türk Hava Yolları12,2311,982,09
Doğan Holding2,952,892,08
Polisan Holding2,982,922,05
Esenboğa Elektrik29,9829,382,04
Çemaş Döküm1,161,141,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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